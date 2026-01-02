円陣で選手に指示する桐蔭学園の藤原監督＝神戸市内（立石祐志写す）第１０５回全国高校ラグビー大会は３日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場で準々決勝４試合が行われる。神奈川県勢は３連覇を目指す桐蔭学園（神奈川第１）が前回準優勝の東海大大阪仰星（大阪第１）、東海大相模（神奈川第２）は東福岡（福岡第１）と対戦する。２日に桐蔭は兵庫県内、東海は大阪府内のグラウンドそれぞれ約２時間の練習で調整した。桐蔭は