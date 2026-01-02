ドイツ１部ボルシアＭＧが２日、イングランド・プレミアリーグのトットナムからＤＦ高井幸大（２１）の期限付き移籍を発表した。契約期間は６月３０日までの半年間で、背番号は１４に決まった。ボルシアＭＧのルーベン・シュレーダー・スポーツディレクター（ＳＤ）は「コウタは長身でフィジカルが強く、スピードも抜群のセンターバックだ」と高く評価。「すぐにチームに貢献できる力を持っている。新しい背番号１４の登場を楽