ドイツ・ブンデスリーガ１部のボルシアＭＧは２日、公式ＨＰでイングランド・トットナム所属の日本代表ＤＦ高井幸大を２６年６月末までの期限付き移籍で獲得したと発表した。高井はＪ１川崎から２５年７月にトットナムへ移籍。１２月末のクリスタルパレス戦で初ベンチ入りをしたが、公式戦での出番はなかった。ボルシアＭＧには日本代表の同僚、ＦＷ町野が所属している。２１歳で１９２センチの長身センターバックの高井は国