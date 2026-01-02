奈良クラブは2日、湘南ベルマーレからDF吉田新(25)が完全移籍加入することを発表した。吉田は立正大から2023年に湘南へ加入し、2025年はカターレ富山へ期限付き移籍。同シーズン限りで湘南と契約満了になっていた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF吉田新(よしだ・あらた)■生年月日2000年6月29日(25歳)■出身地千葉県■身長/体重173cm/69?■経歴新松戸SC-柏U-12-柏U-15-柏U-18-立正大-湘南-富山-湘南■出場歴J1