水戸ホーリーホックは2日、横河武蔵野FC(JFL)へ育成型期限付き移籍をしていたDF尾野優日(20)が復帰することを発表した。尾野は2024年に日大藤沢高から水戸へ入団。2025年8月に横河武蔵野FCへと渡り、JFLで5試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF尾野優日(おの・ゆうひ)■生年月日2005年11月26日(20歳)■出身地神奈川県■身長/体重178cm/68kg■経歴桜ヶ丘FC-横浜FM Jrユース-日大藤沢高-水戸-横河武蔵