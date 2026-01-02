松本山雅FCは2日、サンフレッチェ広島のFW井上愛簾(19)が期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2026年2月1日から2026年6月30日まで。契約により、期間中に広島と対戦する全ての公式戦に出場できない。井上は広島ユースから2025年にトップチーム昇格。ルーキーイヤーはJ1リーグ戦1試合の出場だった。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●FW井上愛簾(いのうえ・あれん)■生年月日2006年9月19日(19歳)■出