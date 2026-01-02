◆第７５回中山金杯・Ｇ３（１月４日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝２日、美浦トレセン２０２５年９月６日の中山６Ｒでパドックで落馬した際に左足のかかとを粉砕骨折した田辺裕信騎手＝美浦・フリー＝が１月４日の中山で４か月ぶりに実戦復帰する。２日、「乗りながら体力と感覚と温度の変化に慣れさせていて、１週ごとに感じが良くなっている」と現状を報告した。中山金杯は昨年の京成杯を制したニシノエージェント（