◆第１０４回全国高校サッカー選手権３回戦東福岡（福岡）―興国（大阪）（２日、駒沢陸上競技場）前回大会４強の東福岡は６大会ぶり２度目の出場となった興国と対戦し、２―２で突入したＰＫ戦で４―５で敗れた。前半２６分、１０番のエースＦＷ斉藤琉稀空（るきあ、３年）がゴール前の混戦から右足シュートを押し込んで先制。後半８分には途中出場のＦＷ山口が相手のクリアミスから右足シュートをゴールに流し込んで追加