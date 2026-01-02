東京・歌舞伎座で「壽初春大歌舞伎」が2日、初日を迎えた。昼の部「當午歳歌舞伎賑（あたるうまどしかぶきのにぎわい）」は初春らしい舞踊「萬歳」など3演目を見せた。夜の部は、松本幸四郎が主演する「女殺油地獄」など。近松門左衛門作で、刹那的に生き、人を殺してしまう主人公の与兵衛を描いた。演じるのは6回目となる幸四郎は、上演に向け「大好きで思い入れのある作品。回を重ねているので、何かを発見して挑みたい」と話