今回、Ray WEB編集部は友だちを好きになったことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・花には、好きな人がいるのですが……？花がオフ会の会場に着くと、後ろから声をかけられます。声の主は一体誰なのでしょう……？原案：Ray WEB編集部作画：sumikaライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】主人公は女の子が好きだけど…そこで“あるイベント”に参加してみると【まさかの奇跡】が起こって！？