憧れブランド「CELINE」から早くも春の新作が登場！Trio Flapシリーズから、使いやすさ抜群な「ショルダーバッグ＆スカーフ」をご紹介します。洗練されたフォルムやカラーに注目して、いち早く春小物を手に入れてみてはいかが？CELINEの新星、Trio Flapとお出かけしたい♡憧れブランドCELINEから早くも春の新作Trio Flapが届きました！丸みをおびたフォルムはシンプルなのに上品オーラをまとわせてくれる洗練されたデザイン。