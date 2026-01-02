明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★★アウトドアにツキがあります。大自然の中でリフレッシュすると同時に、いいアイディアが浮かんできそうです。B型の運勢……★★★★☆やらなければいけない事が山積みで、逃げ出したくなりそう。でもなんとかこなす方法を探って。あなたの奮闘してる様子に、周囲から注目が集まります。O型の運勢……★★