ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 菊地亜美 なりたいアイドル出身ママタレの名明かす「ごめんなさいね… スポニチアネックス 菊地亜美 なりたいアイドル出身ママタレの名明かす「ごめんなさいね。生々しいこと言っちゃって」 2026年1月2日 22時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 2日放送の「上沼×サンドの最幸運グランプリ2026」に、菊地亜美が出演した なりたいアイドルの出身は、元モーニング娘 の藤本美貴の名を挙げた 記事を読む おすすめ記事 【速報】「新年一般参賀」の最中 男が前列で裸に 公然わいせつの疑いで現行犯逮捕 柵を乗り越えた先で皇宮警察らに取り押さえられる SNSで予告の情報も 2026年1月2日 14時47分 3歳男児が9階から転落し死亡 両親が初詣に出掛けている間にベランダから転落したか 東京・新宿区 2026年1月1日 11時56分 インドの騒ぎ、原因は「放尿」 ガンジス川で日本人ら 2026年1月1日 16時13分 俺を甘やかした責任とれよ！…晩婚夫婦の34歳ニート息子、新年早々に信じがたい暴言。清掃パートで支え続ける「年金17万円・75歳母」が書き換えた〈0円の遺言書〉【FPが解説】 2026年1月1日 10時45分 吉岡里帆 “誤字”の離婚報道に言及「結婚していないと思っていたのですが先に離婚報道が」 2026年1月1日 22時50分