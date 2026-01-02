鹿児島県内では、積雪や凍結の影響で通行が規制されている道路があります。 ※午後９時時点 【通行止め】 ▼県道５９２号・屋久島公園安房線のヤクスギランド～明星岳展望所付近 【チェーンなどのすべり止めが必要】 ▼国道３２８号 薩摩川内市・入来きんかんの里ふれあい館～鹿児島市・八重の里付近 ▼県道１号・小林えびの高原牧園線 霧島市・丸尾三叉路～県境 ▼県道１０４号・霧島公園小林