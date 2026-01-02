◇第62回全国大学ラグビー選手権大会準決勝早大31―21帝京大（2026年1月2日東京・国立競技場）準決勝2試合が行われ、関東対抗戦3位の早大が同4位の帝京大を31―21（前半23―14）で破った。昨季の全国大学選手権決勝と同じ顔合わせ。今季の対抗戦でも敗れていた相手に雪辱を果たし、6季ぶり17度目の日本一へ王手をかけた。早大は前半5分、敵陣左ラインアウトのチャンスからSO服部亮太（2年）がパスダミーで抜け出して先制