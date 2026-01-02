2日（金）、セリエA2男子のターラントは男子日本代表セッターの山本龍（25）との契約解除をクラブ公式サイトで発表した。 山本は東海大学在学中の2022年にサントリーサンバーズ（現・サントリーサンバーズ大阪）へ加入内定するも、3カ月で退団。その後は出場機会を求めてルーマニアのディナモ・ブカレストに入団した。2023年には男子日本代表に初選出され、パリオリンピックの予選