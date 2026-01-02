２日の箱根駅伝往路は、青学大が３年連続で制した。前回は最下位だった日大が往路９位と好発進。５区でチームの順位を一つ上げた鈴木（４年）は「後ろから有力選手が来ていて怖かったが、何とかなって良かった」と、ホッとした表情。２年連続の山登りで区間順位を１５位から９位に上げ、復路でのシード権争いに弾みをつけた。