内閣人事局は、女性国家公務員の登用状況（２０２５年７月時点）を発表した。本省勤務の係長クラスは前年同期比１・１ポイント増の３０・８％で、政府が２５年度末までの目標として掲げる３割を初めて超えた。同クラスの省庁別では、外務省が４９・９％で最も高く、会計検査院の４３・４％が続いた。警察庁が１４・２％で最も低かった。他の役職では、本省勤務の課長・室長クラスが同０・６ポイント増の８・９％、部長・審議