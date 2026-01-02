疥癬に苦しむシニア期の野良猫をレスキュー 野良猫情報 保護猫活動で有名な、アメリカのキャットマン・クリスさん。今回のレスキュー・ストーリーは１本の通報から始まりました。 「自動車販売店の駐車場にとても痩せた猫がいる」 連絡を受けたクリスさんが現場に向かうと、そこにはとても痩せた１匹のシャム猫がいて、疥癬にもかかっているようでした。どんなにか辛い思いをしていることでしょう。