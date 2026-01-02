◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）関東学生連合１区の筑波大・川崎颯（３年）が、従来の区間記録を上回る１時間０分３８秒をマーク。「いけるならいっちゃおう」と積極的な走りで一時は先頭を引っ張った。「第三者の視点で見て、かっこいいなと思いながら。１５キロ付近に家族がいたんですけど、もう行って