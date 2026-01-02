プレミアリーグ第20節サンダーランド対マンチェスター・シティの一戦が行われ、0-0のスコアレスドローに終わった。シティは公式戦8連勝中だったが、これでストップ。試合を通じて14本のシュートを放ったが、サンダーランドの堅守を崩すことはできなかった。サンダーランドは昇格組ながら今季のプレミアリーグで大健闘している。リーグ戦では19試合を終えて勝ち点29の7位。特にホームでの成績が良く、10試合を終えて無敗だ。『TalkS