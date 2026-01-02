プロボクシング4階級制覇王者・井岡一翔がWBAバンタム級の世界ランキングで3位にランクインしたことがわかった。1日、WBAが発表した最新の世界ランキングで明らかとなった。井岡は2025年の大みそかにバンタム級転向初戦として同11位のマイケル・オルドスゴイッティとWBA同級挑戦者決定戦に臨み、見事なテクニックを披露。何度もボディを効かせ4回TKO勝ちを収めた。その圧巻の勝利が評価された形となった。試合後にはWBC同級王者の