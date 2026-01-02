5人組歌い手グループ・すたぽらが、グループ結成の2021年から2025年の歴史を詰め込んだ初のベストアルバム『StarLight PolaRis THE BEST 2021 - 2025』をリリース（11月12日）。31日に控えている初のホール公演へ向けた意気込みと2026年の目標をそれぞれ伺いました。『君を導くいちばん星に』をキャッチコピーに活動中の5人組グループ・StarLight PolaRis（通称：すたぽら）。2021年4月2日に結成し、『歌ってみた』と呼ばれるカバ