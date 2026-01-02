お笑いコンビ「爆笑問題」が2日、フジテレビ系「さんまのまんま42年目もあの頃のまんまSP」にゲスト出演。不遇な時代を振り返った。「今でも覚えてる。爆笑問題が一時期辞めとるんですよ、芸能界を」と切り出したさんま。コンビは「辞めてはなかった」と訂正し「テレビに出られなかったんです。2、3年。事務所問題で」と前事務所から独立の際のトラブルを明かした。続けてさんまは「内山信二っていう『あっぱれさんま大先