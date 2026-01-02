ウクライナ大統領府が2日提供した、ゼレンスキー大統領と話すブダノフ国防省情報総局長の写真（ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は2日、大統領府長官を解任されたイエルマーク氏の後任に、情報当局トップのキリロ・ブダノフ国防省情報総局長を起用すると発表した。ブダノフ氏は1986年生まれ。国防省情報総局で諜報畑を歩み、ロシアによる侵攻開始前に侵攻の可能性を指摘していたことで知られる。