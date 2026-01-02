言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、人生の節目や日常の何気ない瞬間を切り取ったような、温かみのある言葉がそろいました。言葉の「頭」と「お尻」、どちらに入るかで見え方が変わる面白さを楽しんでください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。あし□□□□な□□しだま□□め答えを見る↓↓↓↓↓正解：おと正解は「おと」でした。▼解説