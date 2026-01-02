気象台は、午後9時43分に、なだれ注意報を苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村に発表（雪崩注意報） 2日21:43時点留萌地方では、3日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■留萌市□なだれ注意報3日にかけて注意■増毛町□なだれ注意報3日にかけて注意■小平町□なだれ注意報3日にかけて注意