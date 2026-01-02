高市首相は２日夜、米国のトランプ大統領と電話で会談した。首相の早期訪米に向けた調整や、中国軍が昨年末に台湾周辺で実施した軍事演習を巡る意見交換が行われた可能性がある。日米首脳の電話会談は昨年１１月２５日以来。