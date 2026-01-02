高市総理がアメリカのトランプ大統領と電話会談を始めました。高市総理の訪米や、中国の軍事演習などについて意見を交わしているものとみられます。年末年始を公邸で過ごしている高市総理は、2日午後9時半すぎからトランプ大統領と電話会談を始めました。中国軍が去年末から台湾周辺でおこなった軍事演習などについて意見を交わすものとみられます。また、高市総理は今年4月に米中首脳会談がおこなわれる前にアメリカを訪問し、ト