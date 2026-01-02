お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武が出演するテレビ朝日系特番「新春ドリームバトル２０２６木梨憲武のスポーツＫＩＮＧ！」が２日に放送された。同番組では、豪華な芸能人やアスリートをゲストに、あらゆるスポーツで夢の対決を行う。例年「とんねるずのスポーツ王は俺だ！！」と題して放送していたが、今回は木梨の相方・石橋貴明が食道がんと咽頭がんで活動休止中のため不在。木梨が主体となって進行した。「陸上対決