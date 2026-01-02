本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 1/2 EUR/USD 1.1840（5.35億ユーロ） USD/JPY 154.00（3.16億ドル） GBP/USD 設定なし ユーロドルは1.1840に中規模設定、ドル円は154.00に中規模設定、ポンドドルは設定なし