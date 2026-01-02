中国国防部の張暁剛報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京1月2日】中国国防部の張暁剛（ちょう・ぎょうごう）報道官は2日、中国軍東部戦区がこのほど台湾周辺で実施した軍事演習について、台湾地区指導者の頼清徳（らい・せいとく）が地域の安定に不確実なリスクをもたらしたと非難し、米国や日本、オーストラリア、フィリピン、欧州連合（EU）なども大陸に自制を求めたとの質問に、中国軍の行動は完全に正当かつ必要なもの