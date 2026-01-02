◇第104回全国高校サッカー選手権3回戦水口0―4神村学園（2026年1月2日U等々力）水口（滋賀）は夏の高校総体王者・神村学園（鹿児島）に0―4で完敗した。29大会ぶりの出場で2勝を挙げて16強入りしたが、0―1で迎えた後半に3失点して力尽きた。後半追加タイム2分にFW池口遼（3年）が右CKからヘディングでチーム初シュート。ゴールライン際で相手DFに頭でクリアされ、1分後にも途中出場のFW中井涼太（2年）が相手GKと1対1