２日の箱根駅伝往路は、青学大が３年連続で制した。４区終了時は５位だったが、５区黒田（４年）が新記録の区間賞で４人を抜き、首位を奪った。早大は４区鈴木（１年）が区間賞に輝き、２位に入った。３区本間（３年）が２年連続区間賞に輝いた中大は３位。中大の５区柴田（３年）は青学大、早大の想像を超える猛追にのまれ、首位を守れなかった。それでも藤原正和監督は「（前との差を）１分〜１分半でとどめてくれて、明日に