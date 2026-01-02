彼氏の価値観や考え方が理解できず、気持ちが冷めてしまうことってありますよね。特に女性をバカにした言い方をするような人とは、別れを考えたほうがいいかもしれません。今回は、女をバカにする彼氏がダサくて別れた話をご紹介いたします。年収400万以下の女は論外「彼氏と付き合っていると、ちょこちょこ女を見下す言い方をすることがあるな、と感じていました。この前、お金の話になったとき『年収400万以下の女は論外』『でも