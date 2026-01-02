便の状態は私たちが日常生活を送るうえで直接的に健康状態を知らせてくれる貴重な目安です。 便は体中の消化器官を巡っているため、便の状態から今の健康状態を把握することができます。 通常より便が柔らかくなる「軟便（なんべん）」の場合、いったい身体にどのようなことが起きているのでしょうか。 症状が長引く場合は、何らかの病気が隠れていることもあります。 この記事では、軟便や下痢の予防方法を解説します。 ※こ