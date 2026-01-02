30歳から毎年検診を欠かさなかったゆきさん（仮称）。無症状ながら右胸に2種のがんが判明し、全摘手術と再建を選択しました。治療費や入院準備に対し、加入していたがん保険の給付金が大きな支えとなり、貯蓄を崩さず治療に専念できました。「推しに会いたい」という情熱と経済的な備えを糧に、術後の痛みや後遺症を乗り越え、現在は仕事復帰も果たしたゆきさんの軌跡を紹介します。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容