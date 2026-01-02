【ソウル＝仲川高志】韓国大統領府の魏聖洛（ウィソンラク）国家安保室長は２日の記者会見で、４〜７日に予定する李在明（イジェミョン）大統領の国賓訪中について、具体的な日程を発表した。中国の習近平（シージンピン）国家主席との首脳会談は５日に北京で開催する。魏氏は「韓中戦略的パートナー関係の全面的復元の流れを確固たるものにしていく」と語った。７日は上海で、日本による統治に抵抗した朝鮮の独立運動家が１９