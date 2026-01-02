Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¥½¥í¤È¤·¤Æ½é½Ð¾ì¤·¤¿¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤¬¡¢¹ÈÇò¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥Ê¤Ï£²Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª³×Ì¿Æ»Ãæ¥¢¥Ë¥á¡É¥À¥ó¥À¥À¥ó¡É£Ó£Ð±ÇÁü¤È¤ªÆÏ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É£±£°¼þÇ¯Ì´¤ÎÉñÂæ¤Ç¥½¥í½é½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£º£Ç¯°ì¤Î³×Ì¿¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¥½¥í½é½Ð¾ì¤òÊó¹ð¡£¡Ö¥Î¥Ö¤µ¤ó¤â±þ±ç¤Ç¶î