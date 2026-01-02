１日、漳州原子力発電所２号機。（ドローンから、福州＝新華社記者／林善伝）【新華社漳州1月2日】中国国有原子力発電大手の中国核工業集団（中核集団）が福建省に建設した漳州原子力発電所2号機が1日、168時間のフル出力運転試験を終え、商業運転を開始した。1、2号機からなる同原発の第1期プロジェクトは本格的な稼働段階に入った。漳州原発は国産第3世代原子炉「華竜1号」を6基建設する。2025年1月