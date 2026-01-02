「ミスFLASH2026」に選出されたグラビアアイドル板野優花（32）が2日までにインスタグラムを更新し、干支にちなんだコスプレ写真を公開した。新年あけましておめでとうございます」「2026年も駆け抜けるぞー！」とコメントを投稿。今年の干支、午年にちなんで、大人気キャラクター、ウマ娘を思わせるコスプレ姿も披露している。ファンやフォロワーからは「目線が胸にいっちゃうふぉい」「ウヒョ〜かわいい」などのコメントが寄せら