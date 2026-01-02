［高校選手権・３回戦］帝京長岡（新潟）１−０ 昌平（埼玉）／１月２日／浦和駒場スタジアム１月２日に第104回全国高校サッカー選手権の３回戦が各地で開催。昌平（埼玉）は帝京長岡（新潟）と浦和駒場スタジアムで対戦。15分に先制点を献上し、その後は怒涛の攻撃を仕掛けるも、相手の堅い守備を崩すことができず。０−１で敗れた。試合後、湘南ベルマーレ加入が内定している山口豪太（３年）は、ミックスゾーンで涙を見せた