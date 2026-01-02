全身ハイブランドでキメている人を見ると「お金持ちなんだろうな」と思う反面、どこか頑張ってる感があって「自分を大きく見せたいのかな？」を感じることも。逆に、一見シンプルなのに何か違う……そんな人の方が「本物の余裕」を感じたりしますよね。「本当のお金持ちは、ロゴがデカデカと入った服を着ない」という話を聞いたことがあります。でも街を歩いていると、高級ブランドのモノグラムバッグを持つ人もたくさん見かけます