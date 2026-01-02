公務員の仕事を退職して、新たに宿泊業に乗り出した男性。 手つかずだった空き家を再生し、旅の目的地となる宿を作ります。 ◆「泊まってよかった宿ランキング」 1位に輝いた施設 ぬくもりのある木の空間。 中庭にはウッドデッキがあり、その庭を見渡せる大きな窓からは、暖かな日差しが差し込みます。 諫早市にある一棟貸しの宿泊施設「古民家307」。 運営するのは、茺粼 勇次さん(53)です