愛知県在住の50代女性・Kさんには、心残りに思っていることがある。【プレイリスト】音声で聞く体験談それは、ある人にお礼を伝えられていないかもしれないこと。その人とは、彼女がまだ小学生だった時、親切にしてくれたJRの駅員さんだ。＜Kさんからのおたより＞小学5年生の元日、初めて1人で父方の祖父母の家にバスと電車を乗り継いで行く大冒険の旅を計画していました。当日、出発しようとした時、母方の親戚が「そっち方面に行