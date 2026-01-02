福袋を買い求める来店客ら＝＝２日午前９時ごろ、そごう横浜店横浜駅東口のそごう横浜店（横浜市西区）で２日、新春恒例の初売りが行われた。従業員の働き方改革の一環で、１４年ぶりに２日からの営業となった店内は多くの客でにぎわい、新年から活気にあふれた。初日は正面入り口前などに長蛇の列ができ、午前９時の開店を１０分早めた。先着８００人には縁起物をかたどった馬蹄（ばてい）型のパイ「幸せを呼ぶ馬車道馬蹄パイ