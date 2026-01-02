韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「나중에 봐요（ナジュンエ ボァヨ）」の意味は？「나중에 봐요（ナジュンエ ボァヨ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、別れ際に使う言葉。「나중에 봐요（ナジュンエ ボァヨ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は