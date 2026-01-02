◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）７年ぶりのシード権獲得を目指す中央学院大は、シード圏内目前の１１位で往路を終えた。１０位の東海大とはわずか１２秒差。復路へ望みをつないだ。１区を走ったエースの近田陽路（ひろ、４年）が雪辱を果たした。「今まで悔しい思いをすることが多かった」と昨年は１０