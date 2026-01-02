大みそかに放送された第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦での“紅白勇退”を発表した歌手の郷ひろみが共演者や審査員らとのオフショットを公開した。郷は２日までに自身のインスタグラムを更新。「紅白でオープニングをご一緒させてもらった、ＨＡＮＡの皆さん。クールな面もチャーミングな面も持ち合わせた、魅力的なグループだよねちゃんみなさんも来てくれたよ。才能豊かで、本当に素晴らしいよね！」と記し、初出場したガールズグ