◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）立大は仙骨の疲労骨折で予選会から欠場していたエース・馬場賢人（４年）が２区で復帰するも、流れを変えることはできず、往路２０位だった。最下位でタスキを受け取ったが２区で区間１８位。「夏合宿ができていなかった分、（体力の）ためがなかった。チームに迷惑をか